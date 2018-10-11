Названа очередная проблема американского истребителя F-35

Высокотехнологичное покрытие, благодаря которому новые истребители F-35 оказываются невидимы для радаров противника, изнашивается быстрее, чем ожидалось, что делает самолеты уязвимыми, сообщают СМИ.

Из-за быстрого износа покрытия F-35 становятся такими же видимыми на радарах, как Boeing 747, пишет Defense-Aerospace.

В ВВС США заявляют, что его приходится менять после каждого полета.

Компания Lockheed Martin признала дефекты покрытия, однако утверждает, что нет нужды менять его с такой частотой, о которой говорят военные чиновники.

Проблемы с самолетами F-35 обнаруживаются регулярно. Так, в октябре все полеты этих истребителей приостанавливались из-за неисправности в трубках подачи топлива. Из-за неисправности топливной трубы в сентябре произошло крушение F-35.

Ранее в Пентагоне уже признавали, что F-35 «погряз в проблемах».