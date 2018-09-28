РПЦ оценила вероятность общения с Константинополем после украинской автокефалии

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь может прервать каноническое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии раскольнической церкви на Украине.

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение», – сказал Легойда, передает ТАСС.

Ранее стало известно о решении Константинополя создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.