США отреагировали на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив

Ормузский пролив не «принадлежит всецело» Ирану, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он обвинил Тегеран в том, что «иранские корабли угрожают судам на международных водных путях». По мнению Помпео, Иран выдвигает «морские притязания в нарушение международного права». Помпео посоветовал «иранскому режиму» не думать, что «Ормузский пролив принадлежит всецело» Ирану.

«Можете смело ставить последнюю монету на то, что Соединенные Штаты никогда этого не поддержат», – приводит РИА «Новости» слова главы Госдепа.

Он повторил обвинения в адрес «беззаконного режима» Ирана в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

Также Помпео заявил, что его «разочаровали» планы Европы создать специальный механизм, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном в обход санкций США. По мнению госсекретаря, планы ЕС ставят под угрозу «региональный и глобальный миропорядок и безопасность».

США хотели бы, чтобы больше европейских стран последовали примеру государств, прекративших дипломатические поездки в Иран.

Когда Помпео на конференции в Нью-Йорке, посвященной Ирану, поблагодарил аудиторию, приветствовавшую его появление овацией, раздались выкрики нескольких протестующих.

«Было бы замечательно, если бы они могли протестовать в стране Иран, если бы у них были подобные права, права, обеспеченные первой поправкой (к Конституции США)», – сказал на это Помпео.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти и что санкции не приведут к росту цен.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-то еще» обходить американские санкции против Ирана.

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если Соединенные Штаты продолжат санкционную политику по отношению к Тегерану.