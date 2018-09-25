Роухани напомнил США о терактах 11 сентября 2001 года

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли по поводу теракта в иранском городе Ахвазе, напомнил о терактах, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, посоветовав Вашингтону применить к этим событиям ту же логику.

Роухани не согласился с американской трактовкой теракта, произошедшего во время военного парада в иранском городе Ахваз, передает ТАСС.

«Одно из американских официальных лиц ясно и открыто поддержало этих террористов, заявив, что, если что-то произошло в Ахвазе, то Иран не должен искать корни этого теракта в других странах», – отметил Роухани в интервью американскому телеканалу NBC.

«Если это действительно так, и в этом потоке мыслей на самом деле есть здравый смысл, то как тогда подобная логика применима к 11 сентября», – задал риторический вопрос президент Ирана, напомнив о терактах, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

В минувшую субботу духовный лидер Ирана Али Хаменеи связал организаторов теракта в Ахвазе с США. Хейли отвергла слова Роухани, подчеркнув, что «Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки».

«Он (Роухани) может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало», – заявила Хейли в интервью телеканалу CNN Хейли, обратив внимание на проходящие в Иране акции протеста.

В понедельник один из командиров КСИР пообещал отомстить США и Израилю за теракт на военном параде в Ахвазе.

Напомним также, в мае США потребовали от Ирана гигантскую сумму за теракты 11 сентября.