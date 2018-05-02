США потребовали от Ирана гигантскую сумму за теракты 11 сентября

Суд в США постановил, что родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года должны получить от Ирана более 6 млрд долларов в качестве компенсации, сообщают СМИ.

Решение вынесено по более чем 40 искам. Иран, а также Корпус стражей Исламской революции и Центральный банк этой страны признаны ответственными за смерть более 1 тыс. человек (из 3 тыс.) в результате терактов 11 сентября, передает «Интерфакс».

По 12,5 млн долларов Иран должен заплатить супругам погибших, по 8,5 млн долларов – детям и родителям жертв, по 4,25 млн долларов – братьям и сестрам погибших.

В марте 2016 года американский суд обязал Иран выплатить более 10,5 млрд долларов в качестве компенсации семьям погибших в результате терактов 11 сентября.

По версии США, Тегеран поддерживал теракты, организовав подготовку террористов и оказывая другую поддержку. Однако спецкомиссия 9/11 так и не нашла прямых улик против Тегерана, установив лишь тот факт, что некоторые боевики, угнавшие самолеты, совершали перелеты в Афганистан через Иран.