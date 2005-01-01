Памфилова дала совет коммунисту Ищенко

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посоветовала кандидату в губернаторы Приморья от КПРФ Андрею Ищенко проконсультироваться с юристами перед тем, как оспаривать отмену итогов выборов в суде.

Памфилова отметила, что оспаривание итогов выборов является законным конституционным правом Ищенко, «если он считает, что у него для этого есть основания», передает ТАСС.

Однако она дала бы коммунисту «единственный совет», чтобы тот «не попал впросак», так как, «судя по его комментариям, он плавает в этих вопросах»: «Я бы порекомендовала (Ищенко) проконсультироваться очень хорошо, по крайней мере с юристами КПРФ».

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требования комиссии.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что примет в них участие. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также сообщил, что компартия будет участвовать в новом голосовании.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора в Приморье впереди оказался Тарасенко.

Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу Андрея Ищенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в Приморье отменили результаты голосования.