Украинский генерал указал на риски разрыва договора о дружбе с Россией

Разрыв договора о дружбе с Россией может пошатнуть позицию Украины по Крыму, заявил экс-глава службы внешней разведки страны Николай Маломуж.

В расторгаемом договоре были пункты, которые «юридически закрепляли и статус Украины, и распределение территории, включая море и тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией», заявил Маломуж «Апострофу».

По его словам, вместо того, чтобы использовать этот договор как юридическую базу, Украина дает поводы России указывать, что страна сама разорвала договоренности относительно четкого разграничения границы.

«И Россия будет указывать на то, что этот договор с нашей стороны является нелегитимным, поэтому Кремль будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория России», – отметил он.

Также Маломуж считает, что расторжение договора может привести к обострению в Донбассе.

Он подчеркнул, что за расторжение договора должны еще проголосовать депутаты Верховной рады. Он ожидает дискуссии и полагает, что «если депутаты примут решение быстро, то только под давлением президента».

По его мнению, не стоит спешить с расторжением, нужно просчитать все последствия.

В среду вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Ранее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заметил, что непродление Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией негативно отразится на украинцах.

В МИД России называли шаги по прекращению договора деструктивными и выразили сожаление.