Украина официально прекратила договор о дружбе с Россией

Вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Указ опубликован в среду в официальном издании «Урядовый курьер», и с этого момента вступил в силу, передает РИА «Новости».

Ранее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заметил, что непродление Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией негативно отразится на украинцах.

В МИД России называли шаги по прекращению договора деструктивными и выразили сожаление.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. До 30 сентября Киев должен официально проинформировать Москву о решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Киев также собирается прекратить действие соглашения по Азовскому морю.