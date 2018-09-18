Исполком СНГ объяснил, к чему приведет непродление Киевом договора о дружбе с Россией

Непродление Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией негативно отразится на украинцах, заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Лебедев заявил, что прочел «множество комментариев» на тему непродления договора и отметил, что эксперты сходятся во мнении: «разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России», передает РИА «Новости».

Таким образом, «это не выгодно ни Украине, ни России, ни другим странам в Содружестве». Представитель Исполкома добавил, что с сожалением воспринимает данный шаг Киева.

Лебедев рассказал также, что Порошенко был приглашен на заседание Совета глав государств (СГГ) стран СНГ в Душанбе, однако ответ пока не был получен.

«Хотя из практики мы знаем, что ответы иногда поступают чуть ли не в последний день накануне заседания, и мы еще ждем», – сказал глава Исполкома СНГ.

Он предположил, что Украина может принять участие в заседании «в качестве наблюдателя».

Между тем врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что непродление украинской стороной договора о дружбе с Россией не сильно отразится на Донбассе.

«На Донбассе ситуация с дружбой или недружбой отразилась, когда полетели по нам первые снаряды. Сейчас это формальность. Что касается безопасности, могу заверить, что нашей армии по силам защитить наши границы», – добавил он.

Врио ДНР отметил, что в данный момент не видит угрозы в политическом и силовом плане: «То вооружение, которое есть у Украины – им фактически может быть поражен любой участок республики, но пока не вижу предпосылок, что это оружие будет применяться».

Пушилин подчеркнул, что Киев не готов договариваться, потому ему выгодно поддерживать состояние, при котором «ни мира, ни войны». Он также выразил мнение, что данная ситуация будет продолжаться без вмешательства Запада.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

До 30 сентября Киев официально проинформируют Москву о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.