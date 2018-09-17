МИД отреагировал на указ Порошенко о разрыве договора о дружбе с Россией

В Департаменте информации и печати МИДа России прокомментировали решение Украины прекратить действие российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

«Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», – говорится в заявлении на сайте министерства.

По мнению дипломатов, украинское руководство «в своем антироссийском угаре» не гнушается тем, чтобы «оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины».

«Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», – заключили в МИДе.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Теперь Киев до 30 сентября официально проинформируют Россию о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.