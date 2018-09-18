Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и рассказал о подготовке диверсий, сообщает министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.

Болтенко добровольно обратился в МГБ и признался, что с 2014 по 2016 год проходил службу в управлении СБУ в Мариуполе, передает РИА «Новости».

За это время он неоднократно становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, задачей которых было устранение высокопоставленных лиц ДНР, а также допросов гражданских с применением пыток.

Кроме того, по его словам, руководство управления СБУ в Донецкой области организовало оперативно-боевую группу, которая вместе с националистическими батальонами проводила вблизи линии разграничения карательные акции против местных жителей, поддерживающих самопровозглашенные республики (ЛНР и ДНР).

Ранее МГБ опубликовало видео допроса мужчины, задержанного в 2017 году по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко.

Напомним, Захарченко погиб в конце августа. Задержанный по подозрению в организации теракта, в результате которого был убит лидер Донбасса, является сотрудником СБУ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что расследование убийства Захарченко продвинулось на Запад: анализ взрывного устройства показал, что оно изготовлено с применением высоких технологий, которых нет в распоряжении Украины.