Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики опубликовало видео допроса мужчины, задержанного в 2017 году по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко.

Кадры допроса опубликовал телеканал «Звезда». Мужчина представился Александром Подгореловым, он признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Задержанный рассказал, что собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное Службой безопасности Украины, в ресторане «Пушкин».

По его словам, была и вторая диверсионная группа, готовившая теракт в другом заведении. Он сказал, что для этого планировалось использовать взрывное устройство нового типа, испытанное в Киеве в районе Бессарабского рынка. Подгорелов уточнил, что особенность такой взрывчатки в том, что сигнал передатчика, передающийся на расстоянии до двух километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные системы, не глушится.

Он сказал, что раньше СБУ таким оборудованием не обладало. Он считает, что бомбу стоимостью более 10 тыс. долларов передали украинской стороне американские спецслужбы.

Напомним, глава ДНР Захарченко погиб в конце августа. Задержанный по подозрению в организации теракта, в результате которого был убит лидер Донбасса, является сотрудником службы безопасности Украины (СБУ).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что расследование убийства Захарченко продвинулось на Запад: анализ взрывного устройства показал, что оно изготовлено с применением высоких технологий, которых нет в распоряжении Украины.