Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

Взгляд
17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
Разделы

Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
Перейти а раздел…

Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
Перейти а раздел…

Здоровье украинцев оказалось в руках меломанки с мухобойкой

Дипломированный врач Ульяна Супрун считает украинцев дикарями, предлагая им лечить боль и понижать давление музыкойФото: facebook.com/ulanasuprun
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун предложила лечить граждан музыкой. Ранее чиновница подверглась резкой критике за обсуждение «важной» проблемы мух, садящихся на еду. На фоне реальных проблем в здравоохранении, растущих на Украине как снежный ком, дремучие высказывания Супрун заставляют людей задуматься об истинном отношении к ним американских реформаторов. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 24 комментария

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британская полиция раскрыла подробности нового инцидента в Солсбери
          В ресторане в Солсбери пострадали двое россиянКрупнейший банк Германии собрался вывести из Британии 450 млрд евроВолкер рассказал о планах США по КрымуЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье
          Корабли тактической группы НАТО приблизились к СирииЯпония решила контролировать движение китайских подлодокЛе Пен позвала народы Европы на борьбу с диктатурой ЕвросоюзаМашинисты метро переняли обычай пилотов самолетов
          Варфоломея предупредили о невозможности смыть грех раскола мученической кровьюПевец Михаил Луконин погиб в аварииВ Германии объяснили, почему не откажутся от российского газа ради СШАПолиция Тбилиси не позволила показать на проспекте Руставели антироссийский фильм

          Главная тема


          Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

          расследование спецкомиссии


          В истории с появлением дырки в «Союзе» осталось две версии

          «Украину обманули»


          Кучма потребовал извинений от Трампа

          Оперный певец


          Михаил Луконин погиб в аварии

          интервью Симоньян


          На руке Боширова рассмотрели след от наручников

          «Уверен. Абсолютно»


          Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

          долг времен Януковича


          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          православная церковь


          Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

          Монополия на насилие


          Игорь Мальцев: Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

          идеология и пропаганда


          Ирина Алкснис: Во что выродилась украинская литература для детей

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

             17 сентября 2018, 08:22
          Фото: кадр из видео
          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики опубликовало видео допроса мужчины, задержанного в 2017 году по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко.

          Кадры допроса опубликовал телеканал «Звезда». Мужчина представился Александром Подгореловым, он признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Задержанный рассказал, что собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное Службой безопасности Украины, в ресторане «Пушкин».

          По его словам, была и вторая диверсионная группа, готовившая теракт в другом заведении. Он сказал, что для этого планировалось использовать взрывное устройство нового типа, испытанное в Киеве в районе Бессарабского рынка. Подгорелов уточнил, что особенность такой взрывчатки в том, что сигнал передатчика, передающийся на расстоянии до двух километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные системы, не глушится.

          Он сказал, что раньше СБУ таким оборудованием не обладало. Он считает, что бомбу стоимостью более 10 тыс. долларов передали украинской стороне американские спецслужбы.

          Напомним, глава ДНР Захарченко погиб в конце августа. Задержанный по подозрению в организации теракта, в результате которого был убит лидер Донбасса, является сотрудником службы безопасности Украины (СБУ).

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что расследование убийства Захарченко продвинулось на Запад: анализ взрывного устройства показал, что оно изготовлено с применением высоких технологий, которых нет в распоряжении Украины.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............