По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ

Подозреваемый в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является сотрудником cлужбы безопасности Украины (СБУ), он задержан, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что в рамках расследования убийства Захарченко был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ, передает РИА «Новости».

Задержанный дал показания, сообщив о причастности к теракту западных спецслужб.

Ранее Пушилин обвинил Запад в причастности к убийству Захарченко.

Напомним, глава ДНР Захарченко погиб в конце августа. На Украине призвали не допускать россиян к расследованию теракта.