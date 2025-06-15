В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед в Иране
Израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому самолету-заправщику на территории аэропорта Мешхед, расположенного на северо-востоке страны.
Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому самолету-заправщику, находившемуся в аэропорту Мешхед, сообщает РИА «Новости». Мешхед расположен примерно в 2300 километрах от Израиля, что делает этот авиаудар самым дальним с начала израильской военной операции против Ирана. По информации пресс-службы израильской армии, действия ВВС направлены на установление превосходства в воздушном пространстве Ирана.
В официальном заявлении подчеркивается: «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана».
По данным иранского агентства YJC, аэропорт Мешхед действительно подвергся атаке, однако детали произошедшего пока не раскрываются.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.