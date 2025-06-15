Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому самолету-заправщику, находившемуся в аэропорту Мешхед, сообщает РИА «Новости». Мешхед расположен примерно в 2300 километрах от Израиля, что делает этот авиаудар самым дальним с начала израильской военной операции против Ирана. По информации пресс-службы израильской армии, действия ВВС направлены на установление превосходства в воздушном пространстве Ирана.

В официальном заявлении подчеркивается: «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана».

По данным иранского агентства YJC, аэропорт Мешхед действительно подвергся атаке, однако детали произошедшего пока не раскрываются.

Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.