Украина собралась до конца года открыть на Азовском море базу ВМС

До конца 2018 года Украина планирует открыть на Азовском море базу ВМС страны, чтобы ответить на «агрессивные действия» России в этом регионе, заявили в украинском правительстве.

«Украинское военно-морское присутствие на Азовском море усиливается! В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении кабмина Украины на Facebook.

Отмечается, что таким образом Украина хочет дать «отпор агрессивным действиям» России в этом регионе.

Ранее генштаб ВСУ также принял решение усилить спецназом группировку войск на азовском направлении в связи с «агрессивными» действиями России.

В субботу президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post высказал мнение, что Россия решила «оккупировать Азовское море».