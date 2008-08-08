Украина перебросила сухопутные войска к Азовскому морю

Генштаб ВС Украины принял решение об усилении группировки войск на азовском направлении из-за «агрессивных» действий России, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.

«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море по решению генштаба ВС Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе сухопутных войск, на азовском направлении», – написал Попко в Facebook.

Сухопутные войска на этой территории, по его словам, должны обеспечить «полный контроль ситуации в регионе» и «надежную оборону морского побережья», а также поддержать «действия корабельной группировки».

«Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации», – добавил он.

Во вторник председатель комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявляла, что ответить на действия России в Азовском море можно при помощи зарубежных партнеров.

Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море.

Глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.