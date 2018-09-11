В Киеве придумали ответ российской «блокаде» Азовского моря

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что ответить на действия России в Азовском море можно при помощи зарубежных партнеров.

«Надо думать экономически – что делать, если эта блокада будет продолжаться? Возможно, просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, идущие через Босфор, через Черное море. А почему бы и не задерживать их на 10, 20 дней или месяц, как это они делают с нашими или иностранными судами?», – сказала Гопко, сообщает украинский «Пятый канал».

По ее словам, Украина таким образом сможет показать России, чего Киев может добиться при помощи «партнеров», которые его «солидно поддерживают».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией. Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.