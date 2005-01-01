Порошенко заявил о намерении России оккупировать Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия решила оккупировать Азовское море и блокирует с этой целью заходы судов.

Порошенко заявил в интервью Washington Post, что «цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым», передает РИА «Новости».

Он добавил, что это является жестким нарушением международного права, которое Киев не собирается принимать, а потому начинает укрепление военных в данном регионе.

Кроме того, Украина начинает «дело против России в международной постоянной палате третейского суда».

Глава украинского государства подчеркнул, что страна имеет четкий правовой статус в Азовском море, потому Россия «не имеет права атаковать или останавливать» ее суда, «перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины – Мариуполя и Бердянска».

Напомним, генштаб ВСУ принял решение об усилении спецназом группировки войск на азовском направлении из-за якобы «агрессивных» действий России.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев оценил шансы Украины «противостоять» России.