Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых власти Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей спецсредством «Новичок», в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой, пишет со ссылкой на других гостей отеля британская газета Daily Mail.

«Российские киллеры», «агенты ГРУ» Руслан Боширов и Александр Петров за несколько часов до отравления Сергея и Юлии Скрипалей устроили вечеринку с наркотиками и проституткой в двухзвездном City Stay Hotel в Восточном Лондоне, сняв номер за 75 фунтов, пишет со ссылкой на очевидцев британская газета Daily Mail.

Потревоженные постояльцы отеля сообщили газете, что из двухместного номера Боширова и Петрова сильно пахло марихуаной, а шумная вечеринка с проституткой продолжалась всю ночь.

В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Во время интервью на руке Боширова заметили якобы следы от наручников. Метки, похожие на следы от перетянутых наручников обнаружил пользователь Facebook, ранее работавший во ФСИН. Впрочем, позже он сам поставил под сомнение свою теорию. Информация британских СМИ о шумной ночи в лондонском номере с проститукой добавляет этой детали новые возможные трактовки.

Ранее портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», опубликовал новые сведения об «отравителей Скрипалей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала это расследование.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».