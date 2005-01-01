«Петров и Боширов» перед отравлением Скрипалей курили марихуану и развлекались с проституткой

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16 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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      Обсуждение: 24 комментария

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          НОВОСТЬ ЧАСА:«Петров и Боширов» перед отравлением Скрипалей курили марихуану и развлекались с проституткой
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          «Петров и Боширов» перед отравлением Скрипалей курили марихуану и развлекались с проституткой

             16 сентября 2018, 10:52
          Фото: Metropolitan Police/PA Images\ТАСС

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          Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых власти Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей спецсредством «Новичок», в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой, пишет со ссылкой на других гостей отеля британская газета Daily Mail.

          «Российские киллеры», «агенты ГРУ» Руслан Боширов и Александр Петров за несколько часов до отравления Сергея и Юлии Скрипалей устроили вечеринку с наркотиками и проституткой в двухзвездном City Stay Hotel в Восточном Лондоне, сняв номер за 75 фунтов, пишет со ссылкой на очевидцев британская газета Daily Mail.

          Потревоженные постояльцы отеля сообщили газете, что из двухместного номера Боширова и Петрова сильно пахло марихуаной, а шумная вечеринка с проституткой продолжалась всю ночь.

          В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

          Во время интервью на руке Боширова заметили якобы следы от наручников. Метки, похожие на следы от перетянутых наручников обнаружил пользователь Facebook, ранее работавший во ФСИН. Впрочем, позже он сам поставил под сомнение свою теорию. Информация британских СМИ о шумной ночи в лондонском номере с проститукой добавляет этой детали новые возможные трактовки.

          Ранее портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», опубликовал новые сведения об «отравителей Скрипалей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала это расследование. 

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».


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