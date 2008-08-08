На руке Боширова рассмотрели след от наручников

Пользователь Facebook, ранее работавший в ФСИН, увидел на правой руке Руслана Боширова след от перетянутых наручников, но позже признал, что это может быть подделкой.

«Я долго смотрел. Нет, это не красная нитка. Это сильно, очень сильно перетянутые наручники, посоны», – написал в Facebook Игорь Ходырев, ранее работавший в СИЗО.

Впрочем, позднее он добавил: «P.S. Да, скорее всего – это подделанный фотошоп. На видео явно видная шевелящаяся нитка. Дезавуирую».

Красная нить, повязанная на руке, считается каббалистическим оберегом, защищающим человека от множества неприятностей. Повязанная на правой руке нить призвана привлечь удачу и достаток, сообщает heaclub.

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Ранее Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях. Поведение мужчин прокомментировала физиогномист Светлана Филатова.