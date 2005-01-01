Предстоятель УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинополя

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15 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 01:36  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...

Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Предстоятель УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинополя

             15 сентября 2018, 00:33
          Фото: news.church.ua
          Текст: Антон Антонов

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          Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сообщил, что не собирается встречаться с экзархами, назначенными Константинопольским патриархом Варфоломеем.

          Митрополит Онуфрий рассказал, что один из экзархов ведет переговоры с так называемым Киевским патриархатом и «патриархом» Филаретом, другой – с «митрополитом» Макарием и «Украинской автокефальной православной церковью», передает ТАСС.

          Митрополит Онуфрий заявил, что не будет встречаться с экзархами, так как те явились на Украину без благословения Украинской православной церкви, но УПЦ намерена следить «за тем, как развиваются события».

          Напомним, митрополит Киевский назвал томос ограничением свободы, отметив, что УПЦ обладает всеми атрибутами независимости, необходимыми для служения Богу и народу.


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