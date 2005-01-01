Предстоятель УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинополя

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сообщил, что не собирается встречаться с экзархами, назначенными Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Митрополит Онуфрий рассказал, что один из экзархов ведет переговоры с так называемым Киевским патриархатом и «патриархом» Филаретом, другой – с «митрополитом» Макарием и «Украинской автокефальной православной церковью», передает ТАСС.

Митрополит Онуфрий заявил, что не будет встречаться с экзархами, так как те явились на Украину без благословения Украинской православной церкви, но УПЦ намерена следить «за тем, как развиваются события».