Глава епархии в Винницкой области запретил общаться с экзархами Константинополя

Митрополит Тульчинский Ионафан, возглавляющий епархию в Винницкой области Украины, выступил против общения духовенства и мирян с экзархами, назначенными Константинопольским патриархом Варфоломеем.

В циркулярном распоряжении Ионафан подчеркнул, что ни деятельность, ни даже само пребывание посланников Константинополя на Украине не было согласовано с Русской православной церковью или Украинской православной церковью, передает ТАСС.

Митрополит заявил, что «во избежание соблазнов кривотолков» и конфликтов «не благословляет» общение епархиального духовенства и мирян с экзархами.

Напомним, на Украине приступили к работе два экзарха, присланные Константинопольским патриархом Варфоломеем для создания новой церкви в стране.