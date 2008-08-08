Лавров пригрозил Киеву «катастрофой» в случае нападения на Донбасс

Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе, это станет катастрофой для украинского народа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Лавров сообщил, что на встрече с Маасом подробно рассматривалась ситуация на Украине. Россия и Германия едины в безальтернативности Минских соглашений, сказал российский министр.

«О том, как двигаться к их практической реализации, сейчас идет конкретный разговор на уровне помощников лидеров стран «нормандского формата», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что в этом формате, а также в контактной группе в ближайшее время могут быть позитивные подвижки.

«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий: это будет катастрофой для украинского народа, потому что реально может подорвать государственность Украины», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. «Нельзя воевать со своими гражданами», – добавил он.

Маас со своей стороны заявил, что Германия привержена работе в рамках минского процесса по урегулированию на Украине. Он призвал установить в Донбассе долгосрочное перемирие, которое должно соблюдаться всеми сторонами конфликта, передает ТАСС.

«Замены для минского процесса нет», – добавил Маас.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате».

Ранее бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявлял, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».