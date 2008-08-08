Роскосмос и НАСА согласовали позиции по инциденту с отверстием на МКС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились воздержаться от каких-либо комментариев относительно утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) из-за дыры в обшивке корабля «Союз МС-09».

В сообщении на сайте Роскосмоса говорится, что Рогозин и Брайденстайн отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов до окончательного завершения расследования.

Кроме того, собеседники отметили необходимость продолжения плановых работ на МКС и «постоянного содействия со стороны НАСА расследованию Роскосмосом ситуации на корабле «Союз МС-09».

Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн также договорились провести первую личную встречу 10 октября на космодроме Байконур.

Напомним, 30 августа стало известно о появлении трещины в корабле «Союз». Высказывались разные мнения о возможном происхождении этого отверстия, однако приоритетной версией стала причастность американцев. Российские власти призвали не делать поспешных выводов о вине американских астронавтов, пока не будет завершено расследование.