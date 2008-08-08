В МКС попал метеорит

Утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции (МКС), сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Утечку удалось локализовать: трещина в бортовом отсеке пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-09» стала результатом внешнего повреждения. По мнению конструкторов, она возникла из-за попадания микрометеорита.

Рогозин сообщил, что на МКС произошло падение давления. «Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», – приводит его слова ТАСС.

Он рассказал, что американский экипаж собрался в российском сегменте. «Поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему», – сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, трещина в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС» номер 739 («Союз МС-09») стала результатом внешнего повреждения. По мнению конструкторов, она возникла из-за попадания микрометеорита.

Источник «Интерфакса» в американских органах контроля и управления станцией, в свою очередь, также сообщил, что утечка воздуха прекратилась. «Астронавтам удалось установить источник утечки в бытовом отсеке на одном из сегментов МКС», – сказал он.

Нештатные ситуации время от времени случаются на МКС. Так, в июне на американском сегменте Международной космической станции вышла из строя одна из систем жизнеобеспечения.