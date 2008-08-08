Власти России оценили слухи о причастности американцев к появлению дыры в «Союзе»

Голословные утверждения о причастности американских астронавтов к повреждению российского космического корабля «Союз МС-09» опасны и абсолютно неприемлемы, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Такой же позиции придерживается генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», – сказал он, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что Международная космическая станция – «это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть». «Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», – заключил он.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также назвал неприемлемыми любые утверждения о причинах появления отверстия в корабле.

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии «Роскосмоса» любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы», – написал Рогозин в Facebook.

Ранее командир МКС Эндрю Фойстел также отверг появившуюся в СМИ версию о причастности членов экипажа к появлению отверстия в космическом корабле «Союз».

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» «оказалась намного сложнее». Он не стал комментировать сообщения в СМИ и Telegram-каналах о вине американских астронавтов.