Американский астронавт отреагировал на версию о сверлении дыры в «Союзе»

Командир МКС Эндрю Фойстел отверг появившуюся в СМИ версию о причастности членов экипажа к появлению отверстия в космическом корабле «Союз».

«Я могу однозначно сказать, что экипаж не имеет к этому отношения. Я думаю, это абсолютно постыдно и несколько странно тратить впустую время, рассказывая о том, что в этом участвовал экипаж», – сказал Фойстел в интервью телеканалу ABC News, передает Florida Today.

Он выразил надежду на то, что специалисты тщательно изучат эту проблему, потому что «последствия значительны для всей космической программы».

Он отметил, что экипаж отреагировал на ситуацию в соответствии с инструкциями для действий в чрезвычайных ситуациях, и поблагодарил команды в Москве и Хьюстоне за помощь в обучении и реагировании на такие события.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетной версией появления отверстия корабле «Союз МС-09» в расследовании Роскосмоса считается намеренное сверление дырки американскими астронавтами, якобы в связи с необходимостью досрочно доставить на Землю заболевшего коллегу.

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», «оказалась намного сложнее». Он не стал комментировать сообщения в СМИ и Telegram-каналах о вине американских астронавтов.