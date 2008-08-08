Причастность американцев к дыре в «Союзе» стала приоритетной версией

Отверстие в космическом корабле «Союз МС-09» могли просверлить американские астронавты, чтобы досрочно доставить на Землю заболевшего коллегу – эту версию в Роскосмосе рассматривают в качестве приоритетной, сообщают СМИ.

Экстренная эвакуация позволила бы заболевшему астронавту продолжить лечение на Земле, а при входе в атмосферу бытовой отсек, в котором обнаружено отверстие, сгорел бы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По его словам, если экипажу придется вернуться по причине болезни американца, то США нужно будет платить за новый корабль.

Российская сторона запросила у НАСА данные видеорегистраторов астронавтов и их действующие медицинские показания. Источник газеты предположил, что эта ситуация будет обсуждаться на встрече главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы НАСА Джима Бранденстайна 11 октября.

По данным источника, специалисты считают маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля.

«Изучив характер повреждений, они пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки – вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла. Как полагают участники расследования, это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор (на нее не оказывалось давление), что характерно для работ в безвоздушном пространстве», – пишет газета.

Так как доступ на корабль возможен с разрешения российского командира, специалисты не исключают возможность несанкционированного доступа американцев.

Между тем в Роскосмосе не комментируют эту версию, передает ТАСС.

«Мы воздержимся от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии», – сказал официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», «оказалась намного сложнее». Он не стал комментировать сообщения в СМИ и Telegram-каналах о вине американских астронавтов.

В понедельник стало известно, что совместная комиссия Роскосмоса и ФСБ установила, что отверстие было намеренно просверлено в космосе.

О появлении трещины в корабле «Союз» стало известно 30 августа. Высказывались разные версии появления отверстия – попадание микрометеорита, повреждение в ходе испытаний на космодроме Байконур, намеренная порча корабля.