Появление дыры на «Союзе» признали «спланированной диверсией»

Совместная комиссия Роскосмоса и ФСБ, расследующая появление дыры на корабле «Союз МС-09», установила, что отверстие было намеренно просверлено в космосе, сообщают в соцсетях.

«Эксперты пришли к выводу, что все случилось не из-за ошибки на заводе. Спланированная диверсия – это окончательный вывод», – сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что аппарат проверяли шесть раз на самом заводе еще один раз незадолго до старта. По мнению специалистов, возникшая на Земле дырка дала бы о себе знать еще в процессе подъема на орбиту, однако ЧП не случилось.

Также опубликована фотография дыры, снимок сделан на орбите. Сообщается, что совместная комиссия установила, что дыру удалось просверлить лишь с восьмой попытки.

Члены комиссии считают, что отверстие сделали уже в космосе. Возможно, это были американские астронавты. Эксперты отмечают, что первые снимки отверстия появились именно на американских сайтах.

Источник сообщил, что Роскосмос в рамках расследования по дыре в «Союзе МС-09» направлял в NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов, но там его сочли неэтичным, передает РИА «Новости».

По его словам, в NASA заявили, что это противоречит требованиям о неразглашении персональных данных.

Источник также заявил, что комиссия не смогла установить причину появления дыры в «Союзе», однако ясно, что это было сделано намеренно.

Ранее стало известно, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц». Также появились сведения о том, когда «Союз» мог получить повреждение.