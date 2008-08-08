Сверление дыры в «Союзе» сочли преднамеренным действием

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» как «преднамеренные действия неустановленных лиц», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», – сказал источник.

Эксперты пришли к такому выводу, поскольку внутри корабля «Союз» никаких действий по сверлению корпуса толщиной 2 мм не предусмотрено, и если кто-то использовал сверло, то это делалось преднамеренно.

Ранее другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» сняла подозрения с бывшего рабочего предприятия, который недавно уволился из цеха окончательной сборки.

«Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее высказывались разные версии появления отверстия в корабле «Союз». Так, один источник предполагал, что корабль мог быть поврежден в ходе испытаний на космодроме Байконур. Кроме того, комиссия проверяла версию, согласно которой отверстие могло быть просверлено и могло быть проделано намеренно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.