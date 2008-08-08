Причиной утечки воздуха на МКС стало просверленное на Земле отверстие

Причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал производственный брак – отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, было просверлено еще на Земле, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен», – сказал источник РИА «Новости».

Как отметил другой источник, трещина появилась еще при изготовлении корабля, но ее не обнаружили при проверке на герметичность, поскольку виновный сотрудник заделал ее специальным клеем. Трещина не давала о себе знать и в течение двух месяцев полета, но когда клей подсох, он был выдавлен, открыв отверстие.

Производством корабля занималась РКК «Энергия». На предприятии уже началось внутреннее расследование. Кроме того, нештатную ситуацию расследует и специальная комиссия специалистов Роскосмоса, РКК «Энергия» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.