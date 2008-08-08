Высказана новая версия появления дырки в «Союзе»

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» мог быть поврежден в ходе испытаний на космодроме Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Производственный брак мог быть в РКК «Энергия», но корабль могли повредить и на космодроме Байконур. В РКК «Энергия» происходит контроль, на космодроме – испытания», – сообщил источник ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России. Отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, могло быть просверлено еще на Земле.