Рогозин заподозрил намеренное повреждение российского «Союза» в космосе

Комиссия Роскосмоса проверяет «земную» версию утечки воздуха на МКС, при которой отверстие в обшивке корабля «Союз» могло быть проделано намеренно, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогозин сообщил, что в настоящее время проверяется, было отверстие производственным браком или преднамеренным действием. По его словам, лица, которые это совершили, устанавливаются.

Ранее стало известно, что причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал производственный брак. Отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, могло быть просверлено еще на Земле. Прежде считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.