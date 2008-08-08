Стало известно, когда «Союз» мог получить повреждение

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» мог быть поврежден в цеху окончательной сборки или на контрольно-испытательной станции (КИС) еще до отправки на космодром Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

И цех, и станция находятся на территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве, уточнил источник ТАСС.

Он добавил, что на контрольно-испытательной станции проходит завершающий этап заводских испытаний корабля перед его отправкой на космодром. Испытания на КИС могут длиться до 90 суток.

Ранее в четверг источник также сообщил, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.