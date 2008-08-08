Ситуация с дырой в «Союзе» оказалась «намного сложнее»

Комиссия РКК «Энергия» не смогла определить причину появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», «ситуация оказалась намного сложнее», сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Рогозина, уже начала работу комиссия «Роскосмоса». «Одна комиссия (внутренняя комиссия РКК «Энергия») завершила, другая начинает работу. Это комиссия «Роскосмоса», – сказал он, добавив, что четкие сроки работы комиссии не установлены.

Кроме того, отметил Рогозин, к расследованию подключились «компетентные органы». «Они участвуют в работе комиссии», – сказал он.

Внутреннее расследование РКК «Энергия», производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.

В то же время Рогозин не стал комментировать сообщения в СМИ и Telegram-каналах о вине американских астронавтов в появлении отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». По его словам, о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз» пока говорить рано.

В свою очередь заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что «Роскосмос» уведомит всех партнеров по Международной космической станции о результатах расследования причин возникновения отверстия в корабле «Союз МС-09», чтобы избежать таких ЧП в будущем.

В понедельник стало известно, что совместная комиссия Роскосмоса и ФСБ, расследующая появление дыры на корабле «Союз МС-09», установила, что отверстие было намеренно просверлено в космосе. Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».