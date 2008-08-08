Украинцы отказались прыгать на батуте в России

Украина не будет участвовать в чемпионате мира по прыжкам на батуте, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

«Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние заявки, в строке напротив Украины указан ноль», – передает ТАСС слова Макарова.

Впрочем, по его словам, у украинской федерации еще есть время включить своих спортсменов в число участников ЧМ.

«Если они решат приехать, мы только поприветствуем» – пообещал Макаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».

В ответ глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил украинским спортсменам задуматься о переезде в Россию, чтобы регулярно участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе, несмотря на запрет министерства молодежи и спорта Украины.