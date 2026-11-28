Гидрометцентр: Ноябрь в Москве вошел в топ-25 самых теплых за 135 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Среднемесячная температура в столице в ноябре составила около 1,8 градуса тепла, передает ТАСС.

«Этот ноябрь входит в 25 лет самых теплых. Такая же среднемесячная температура была в 2019 году и составляла плюс 1,8 градуса, который мы тоже с вами насчитали сейчас», – сказала Паршина.

Она добавила, что большую часть месяца в Москве держалась положительная температура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Паршина сообщила об увеличении высоты снежного покрова в Москве до 15 см к концу ноября.

В четверг она спрогнозировала понижение температуры воздуха в столице до минус 10 градусов в ночь на 1 декабря.

Ранее Гидрометцентр назвал октябрь в Москве одним из пяти самых теплых в истории.