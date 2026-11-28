Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Ноябрь в Москве вошел в число 25 самых теплых за 135 лет
Гидрометцентр: Ноябрь в Москве вошел в топ-25 самых теплых за 135 лет
Ноябрь 2026 года в Москве, по предварительным данным, вошел в число 25 самых теплых месяцев за 135 лет метеорологических наблюдений, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Среднемесячная температура в столице в ноябре составила около 1,8 градуса тепла, передает ТАСС.
«Этот ноябрь входит в 25 лет самых теплых. Такая же среднемесячная температура была в 2019 году и составляла плюс 1,8 градуса, который мы тоже с вами насчитали сейчас», – сказала Паршина.
Она добавила, что большую часть месяца в Москве держалась положительная температура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Паршина сообщила об увеличении высоты снежного покрова в Москве до 15 см к концу ноября.
В четверг она спрогнозировала понижение температуры воздуха в столице до минус 10 градусов в ночь на 1 декабря.
Ранее Гидрометцентр назвал октябрь в Москве одним из пяти самых теплых в истории.