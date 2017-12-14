Украинские борцы решили игнорировать запрет на выступление в России

Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе, несмотря на запрет министерства молодежи и спорта Украины.

Ассоциация спортивной борьбы Украины проведет опрос среди членов сборных команд об участии в чемпионате Европы, который пройдет в российском Каспийске с 30 апреля по 6 мая, передает ТАСС. Спортсменам, согласившимся выступить на турнире, решено оказать организационную и финансовую поддержку.

Решение обновить заявку на участие в чемпионате Ассоциация приняла с целью «минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW», говорится в сообщении Ассоциации. Отмечается, что решение принято с учетом требований приказа министерства молодежи и спорта Украины.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». В ответ глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил украинским спортсменам задуматься о переезде в Россию, чтобы регулярно участвовать в международных спортивных соревнованиях.

В апреле украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк сетовал, что из-за запрета сборная Украины может потерять возможность участвовать в мировом первенстве, а после – в Олимпийских играх.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов.