Запрет на выступления в России скажется на олимпийской лицензии Украины

Из-за запрета выступать на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в России сборная Украины может потерять возможность участвовать в мировом первенстве, а после – в Олимпийских играх, заявил украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк.

«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация... Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время», - цитирует Беленюка XSport.

Спортсмен отметил, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, она может лишиться возможности попасть на первенство мира и потерять олимпийскую лицензию.

«У нас немного другая система – не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры», – отметил Беленюк, подчеркнув, что «ситуация очень сложная».

Континентальное первенство по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Сборная Украины пропустит соревнования, команда страны по всем видам спорта отказываются от участия в соревнованиях в России.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, запрет на участие в официальных соревнованиях в России вызвал бурную реакцию среди украинских спортсменов, поскольку означает удар по спортивной карьере.