В расстрельном списке «убийцы Бабченко» не оказалось Бабченко

В списке из 47 человек, который якобы был у организаторов покушения на журналиста Аркадия Бабченко, нет самого «воскресшего» россиянина, как и еще несколько известных экспертов-русофобов, заметил политолог Владимир Корнилов.

«Пролистал я «расстрельный список Кремля» из 47 великих украинских экспертов. Ни (политолога Вячеслава) Ковтуна там нет, ни (политолога Вадима) Трюхана, ни (журналистки) Янины (Соколовской). Неужели они ни капли не влиятельны на Украине? Но самое забавное, что там и Бабченко нет. Что делает версию СБУ еще смешнее», – написал он в своем Facebook.

Ранее во вторник «Страна.ua» со ссылкой на источники в СБУ опубликовала список из 47 журналистов и блогеров, которых якобы собирались убить организаторы «покушения» на Бабченко.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Сообщалось, что в списке есть Матвей Ганапольский и Евгений Киселев (они действительно оказались в опубликованном списке).

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.