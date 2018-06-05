В Сети появился список потенциальных жертв «убийцы Бабченко»

В Сеть попали фотографии списка журналистов и блогеров, которых, по версии украинских спецслужб, собирались убить организаторы покушения на Аркадия Бабченко.

Список из 47 фамилий опубликовало издание «Страна.ua», однако его подлинность не подтверждена.

«Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список», – отмечает издание.

По словам источника издания в СБУ, данные списки Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на Украине.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Аркадия Бабченко. Луценко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Как оказалось, в этом списке фигурируют Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин говорил, что скандал с инсценировкой убийства Бабченко, напоминающий «спектакль сельских клоунов», опозорил Украину.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.