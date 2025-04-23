В ОП объявили о старте подготовки к наблюдению за Единым днем голосования

Tекст: Елизавета Шишкова

Подготовка ведется заблаговременно, чтобы обеспечить прозрачность процесса, поскольку партии рассматривают предстоящие выборы в сентябре в контексте будущих выборов депутатов Госдумы в 2026 году, говорится на сайте НОМ.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев на заседании отметил важность ранней подготовки всей системы общественного контроля за голосованием, в том числе мониторинга изменений в электоральном законодательстве. По его словам, будет применен «золотой стандарт» наблюдения, цифровые инструменты и методические материалы, которые доработают с учетом последних изменений.

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ Александр Точенов сообщил: «Фактически сейчас уже начался политический процесс в рамках выборов депутатов Государственной думы 2026 года и электоральный – в рамках ЕДГ. Всей системе общественного наблюдения нужно не расхолаживаться, находиться в постоянном рабочем режиме, вести свою работу непрерывно». Он подчеркнул, что для эффективного контроля важно участие наблюдателей и взаимодействие с региональными штабами.

IT-эксперт Олег Артамонов рассказал, что специальная рабочая группа уже занимается усовершенствованием инструментов наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Эксперты изучают возможность внедрения новых информационных ресурсов и обновляют чек-листы наблюдателя для повышения прозрачности ДЭГ.

Ассоциация НОМ готовит обновленную программу обучения наблюдателей с использованием видеолекций и новых форматов практики. Экспертное сообщество из более чем 800 специалистов по всей России, по словам главы НОМ Александра Брода, продолжает совершенствовать свои методы и уделяет внимание влиянию искусственного интеллекта на избирательный процесс.