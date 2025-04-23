Владимирские власти сузили границы зоны ЧС в Киржачском районе

Жители 12 населенных пунктов Киржачского района получат выплаты и поддержку

Tекст: Евгения Караваева

Границы зоны чрезвычайной ситуации в Киржачском районе Владимирской области официально определены решением оперативного штаба, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Это позволит жителям пострадавших населенных пунктов претендовать на выплаты и получить дополнительную поддержку.

Он также отметил, что возвращение эвакуированных и возобновление работы предприятий пока преждевременны, а образовательные учреждения останутся закрытыми.

Граница зоны ЧС сужена до населённых пунктов Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, а также ряда СНТ и участка Мележи.

Без газоснабжения сейчас находятся 37 населённых пунктов района, при этом 20 специализированных бригад работают на восстановлении объектов. Наиболее серьёзно пострадал поселок Барсово. Администрации района поручено совместно с военными создать бригады для восстановления разрушенных домов. Вечером власти проведут еще одно заседание оперативного штаба, чтобы оценить возможность безопасного восстановления работы предприятий и систем жизнеобеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, МЧС увеличило группировку сил из-за взрывов на складе боеприпасов в Киржачском районе. В нескольких районах муниципалитетах прекратили подачу отопления и горячей воды для более 12 тыс. жителей. Процесс детонации на складах завершается, что требует проведения дополнительных обследований и оценки последствий.