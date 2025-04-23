МЧС увеличило группировку сил из-за взрывов на складе боеприпасов в Киржаче

Tекст: Денис Тельманов

Чрезвычайная ситуация введена в Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».

Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Купин заявил: «В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена».

По данным губернатора Александра Авдеева, четыре человека получили травмы в результате взрыва: трое были госпитализированы, еще одному назначено амбулаторное лечение. Оперативный штаб принял решение об эвакуации семи населенных пунктов и двенадцати дачных поселков, в пункты временного размещения перемещены около 450 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.