Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Стало известно об эвакуации 450 человек после взрывов во Владимирской области
Около 450 человек из Киржачского района разместили в пунктах временного размещения
В Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов почти пятьсот жителей временно переселены в безопасные пункты размещения.
Около 450 жителей Киржачского района Владимирской области эвакуированы в пункты временного размещения после детонации на складе боеприпасов, передает ТАСС. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что людям предоставлено всё необходимое, и большинство проведут предстоящую ночь в ПВР, однако часть эвакуированных уже забирают родственники.
По решению оперативного штаба эвакуация затронула не только гражданское население, но и воинскую часть. Всего эвакуация охватила жителей семи населённых пунктов и двенадцати дачных поселков. О причинах детонации и пострадавших пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Минобороны прокомментировали, что в воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, жителей поселка Мирный экстренные службы начали эвакуировать первыми после произошедшего взрыва. На территории Киржачского района создали оперативный штаб, его возглавил губернатор региона.