Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
В Киржачском районе отключили отопление и горячую воду 12 тыс. человек
В нескольких районах Киржачского района временно прекратили подачу отопления и горячей воды для более 12 тыс. жителей из-за взрывов боеприпасов на складе, сообщили в пресс-службе компании «Владимиртеплогаз».
Отключение отопления и горячей воды в ряде районов Киржачского района произошло из-за чрезвычайной ситуации, связанной с детонацией боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».
Для обеспечения безопасности оборудования и жителей с 22.00 22 апреля были остановлены семь котельных в городе Киржаче, что затронуло свыше 12,3 тыс. жителей и 12 социальных объектов, как уточнили в компании «Владимиртеплогаз».
Временно прекращена подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома и учреждения по адресам улиц Дзержинского, Шелковиков, Первый проезд, Метленкова, Кирова, Калинина и Северная.
Подача отопления и горячей воды будет возобновлена сразу после поступления газа на котельные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.