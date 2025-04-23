В Киржачском районе отключили отопление и горячую воду 12 тыс. человек

Tекст: Александра Юдина

Отключение отопления и горячей воды в ряде районов Киржачского района произошло из-за чрезвычайной ситуации, связанной с детонацией боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».

Для обеспечения безопасности оборудования и жителей с 22.00 22 апреля были остановлены семь котельных в городе Киржаче, что затронуло свыше 12,3 тыс. жителей и 12 социальных объектов, как уточнили в компании «Владимиртеплогаз».

Временно прекращена подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома и учреждения по адресам улиц Дзержинского, Шелковиков, Первый проезд, Метленкова, Кирова, Калинина и Северная.

Подача отопления и горячей воды будет возобновлена сразу после поступления газа на котельные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.