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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 14:14 • Новости дня

    Минобороны опубликовало кадры боя за монастырь в Горнале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения Свято-Николаевского Белогорского монастыря в поселке Горналь Курской области.

    На кадрах запечатлена боевая работа подразделений группировки «Север» во время освобождения святыни, передает ТАСС.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил.

    Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

    Коментарии (3)
    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    @ Hinshtein

    Tекст: Александра Юдина

    Российская академия художеств планирует поддержать восстановление скульптур и создание новых памятников в Курске и приграничных районах к тысячелетию города, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале он указал, что академия выразила готовность участвовать в восстановлении малых скульптур и памятников, многие из которых были повреждены или утрачены на освобожденных территориях региона, включая Суджу.

    Хинштейн отметил, что президент академии Зураб Церетели, который ушел из жизни во вторник, сам успел подготовить макет памятной медали к освобождению Суджи.

    Представители академии также примут участие в подготовке мероприятий к 1000-летию Курска, в том числе в формировании мастер-плана развития города совместно с командой под эгидой ВЭБ.РФ.

    Планируется, что в юбилейный год в Курске и других городах региона появятся новые скульптурные объекты, посвященные выдающимся уроженцам области. Отмечается, что средства на установку памятников будут привлекаться из внебюджетных источников.

    Рассматривается возможность появления в Курске памятника Казимиру Малевичу, который имел тесную связь с регионом. Академия художеств также намерена поддерживать молодых художников и сотрудничать с Курским госуниверситетом.

    Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.

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    22 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область

    ВСУ перебросили в Сумскую область более 100 обученных в Британии военных

    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

    Командование ВСУ перебросило группу из более чем 100 военнослужащих в Сумскую область с территории Полтавы, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, «они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение».

    В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако эта атака оказаласьнеудачной, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке, а ракетным ударом в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция противника.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    22 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американская М113, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Поповки, Проходов и Окопа Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.

    Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую бронемашину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Миролюбовки, Лысовки, Новониколаевки, Богдановки и Новоэкономического ДНР.

    Противник при этом потерял более 310 военнослужащих и четыре бронемашины. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Толстого, Комара ДНР, Гуляйполя и Червоного Запорожской области.

    При этом потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены более 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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    22 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Стало известно о начале окружения группировки ВСУ под курским Горналем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.

    По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.

    Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в Сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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    21 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом с 20:00 до 20:40, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее Минобороны отчиталось, что за сутки пасхального перемирия украинская армия применила 90 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были использованы вне зоны военной операции.

    Кроме того, российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Курской и Белгородской областями.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    22 апреля 2025, 03:02 • Новости дня
    Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт

    Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.

    Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.

    В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.

    При этом в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российских песен в автомобиле и обвинили в мелком хулиганстве.

    Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис раскритиковал попытки отмены русской культуры в стране и призвал учитывать индивидуальные заслуги российских артистов.

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