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ВСУ подорвали исторические строения Горнальского монастыря
Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.
По данным силовых структур России, комплекс сильно поврежден, передает ТАСС.
В ходе боев украинские военные размещали в монастыре минометные и артиллерийские расчеты, оборудовали внутри строений пункты управления беспилотниками и размещение личного состава.
По словам источника агентства, «территория монастыря сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал минометные, артиллерийские расчеты, в строениях оборудовал пункты управления БПЛА и места размещения личного состава. Более того, несколько сбежавших групп всушников подорвали исторические строения».
Операция бойцов группировки «Север» по освобождению монастыря длилась более недели. За это время, по информации российских силовых структур, общие потери ВСУ на данном участке превысили двести человек.
Против бойцов «Севера» выступали подразделения бывших заключенных 129-й отдельной бригады теробороны, десантники 80-й и 95-й бригад, а также силы специальных операций ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.
На территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Горнальский монастырь получил повреждения в результате попыток украинских военных использовать его территорию для укрепления позиций.