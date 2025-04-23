  • Новость часаЭстония решила создать военную базу у границы с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Китай собрался построить АЭС на Луне
    Российские войска освободили Тарасовку в ДНР
    Китай отверг обвинения Украины
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    Эстония решила создать военную базу у границы с Россией
    ЕС оштрафовал Apple и Meta на 700 млн евро
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

    0 комментариев
    23 апреля 2025, 14:41 • Новости дня

    Греция заплатила за российский газ рекордную сумму за два года

    Греция заплатила 227 млн евро за российский трубопроводный газ в феврале

    Tекст: Евгения Караваева

    Платежи Греции за российский трубопроводный газ в феврале 2025 года превысили отметку в 200 млн евро, достигнув максимума с декабря 2022 года.

    Греция в феврале 2025 года оплатила поставки российского трубопроводного газа на сумму 227 млн евро, что стало максимальным показателем за более чем два года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    Среди стран Евросоюза по объемам закупок российского газа лидировали Венгрия и Греция, в то время как Италия сократила импорт на 22% и заплатила 71 млн евро.

    Оплата газа Словакией упала до исторического минимума – 141 тыс. евро. Однако, как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, поставки российского газа в страну через «Турецкий поток» существенно возросли. Это связано с прекращением транзита топлива через территорию Украины в Центральную Европу с 1 января, из-за чего Словакия теперь получает газ через Венгрию.

    Всего за январь-февраль 2025 года страны Евросоюза заплатили за российский трубопроводный газ 1,4 млрд евро против 1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Венгрия, Греция, Словакия и Италия. Венгрия в этом году уже получила 2,3 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре 2024 года заплатила за российский газ рекордные 198 млн евро за два года. В январе страны ЕС в целом закупили российский газ на 1,9 млрд евро, что также стало максимальным показателем за аналогичный период, при этом на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


    Коментарии (17)
    21 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.

    По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

    Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

    Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

    Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

    Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

    Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.

    Коментарии (7)
    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Коментарии (0)
    22 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой

    Глава ЕК расхваливала Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире

    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила рост интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, пишет Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.

    По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».

    «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.

    Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».

    Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.


    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине

    Бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» заявил о необходимости срочного импорта газа

    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине почти закончился газ в ПХГ, к осени ей надо импортировать до 6 млрд кубометров уже с мая, чтобы обеспечить потребности предстоящего отопительного сезона, заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    Макогон заявил, что для прохождения следующего осенне-зимнего периода Украине понадобится импортировать не менее 5,5 млрд кубометров газа, а желательно – 6,3 млрд, что потребует примерно от 2,5 до 3 млрд долларов. По словам Макогона, «Нафтогаз» озвучил меньший объем необходимого импорта – 4,6 млрд кубометров, однако даже для этого понадобится как минимум три месяца при максимальной загрузке импортных мощностей, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что к зиме стране необходимо запасти минимум 8,2 млрд кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 млрд, столько же было в хранилищах перед прошедшим сезоном. Макогон подчеркнул, что Киеву потребуется искать значительные средства на закупку газа и начинать импорт уже с мая, поскольку «время работает против Украины». Возможности по импорту газа технически ограничены примерно 1,5 млрд кубометров в месяц, что затрудняет выполнение даже минимальных планов.

    Украинский Forbes ранее сообщал, что «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, на что потребуется около двух млрд евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял о катастрофическом дефиците газа и необходимом финансировании в объеме пяти млрд евро.

    Агентство Bloomberg также информировало о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы, чтобы покрыть сезонный дефицит, который может составить до 5 млрд кубометров.

    Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина планировала покупать газ у США, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий интерес к использованию ее подземных хранилищ.

    Коментарии (9)
    22 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы
    МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что требования Евросоюза к мировым лидерам отказаться от поездки на Парад Победы в Москву свидетельствуют о глубоком моральном и политическом упадке европейских политиков.

    Грушко заявил о моральном падении западных политиков, угрожающих лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «то, что вокруг этого священного для нас события развернулась идеологическая борьба – видно невооруженным глазом. Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву».

    Грушко отметил, что подобные требования со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине морального, политического и любого другого падения западных лидеров.

    Он подчеркнул, что Россия воспринимает попытки давления как показатель текущего состояния политических нравов на Западе.


    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»

    Tекст: Александра Юдина

    Около тысячи труб, предназначенных для газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, остаются на складе в промышленном парке Любмин в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет Ostsee Zeitung.

    По данным газеты, данные трубы имеют высокую стоимость и их количества достаточно для ремонта поврежденных участков газопроводов, передает ТАСС.

    Один из собеседников газеты заявил: «У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков». Другой источник отметил, что при наличии материалов ремонт будет «в техническом смысле относительно легким».

    Адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Однако ситуация осложняется судебным разбирательством в Швейцарии по долгу Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами: срок договоренностей по этому делу продлен до 9 мая.

    В случае банкротства компании около пятисот труб могут быть выставлены на аукцион, однако это не коснется труб первого «Северного потока».

    Общую стоимость всех труб источники оценивают примерно в 25 млн евро.

    Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркивая зависимость конкурентоспособности без российского газа.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между США и Европой снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    ЕС решил ослабить требования по выбросам метана для закупок СПГ из США

    Reuters: ЕС решил ослабить требования по выбросам метана для закупок СПГ из США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз рассматривает корректировку регламента по выбросам метана, чтобы увеличить закупки американского сжиженного газа, чтобы избежать торгового противостояния с США, сообщает Reuters.

    Источники агентства отмечают, что готовящиеся коррективы не предполагают ослабления всего законодательства по выбросам, а лишь точечные изменения, которые помогут американским поставщикам. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали возможных изменений, подчеркнув, что «Европейская комиссия ведет постоянный диалог с промышленниками по вопросам, связанным с законодательством сообщества», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    С начала текущего года Евросоюз требует от всех импортеров нефти и газа предоставлять данные о возможных объемах выбросов метана, связанных с закупками энергоресурсов в Европу. Такое регулирование сильно усложняет поставки для ряда стран, в том числе для США, которые настаивают на смягчении этих норм.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о подготовке импортных пошлин до 10 % на все иностранные товары, не делая исключений даже для союзников, если Брюссель не увеличит объем закупок американских нефти и газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности обсуждать обязательства по росту закупок американского СПГ, чтобы избежать ограничительных пошлин.

    Ранее европейские чиновники отвергли идею вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками.

    Крупные компании в Европе начали рассматривать возможность возобновления импорта российского газа на фоне сложной энергетической ситуации, несмотря на обещание ЕС прекратить закупки к 2027 году.

    Газпром ранее предупреждал о риске опустошения европейских газовых хранилищ, уровень запасов в которых впервые за три года снизился до 37%.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперты допустили возможное вступление Канады в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оценки специалистов показали, что Канада могла бы претендовать на членство в Евросоюзе, однако юридические и экономические преграды делают этот сценарий маловероятным, пишет Politico.

    Канада теоретически может стать членом Евросоюза, хотя такой сценарий мало реалистичен, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico и мнения экспертов.

    По данным опроса Abacus Data, проведенного в марте, идею вступления Канады в состав ЕС поддерживают 44% граждан страны, тогда как против выступают 34%. Однако, как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские государства.

    Профессор европейской политики Швейцарской высшей технической школы Цюриха Франк Шиммельфенниг считает, что Канада «точно могла бы иметь на это право» и во многих отношениях ближе к европейским ценностям и институтам, чем некоторые нынешние страны-кандидаты. С ним соглашается профессор Маастрихтского университета Жизель Боссе, подчеркнувшая, что понятие «европейское государство» не имеет чёткого юридического определения и не ограничивается исключительно континентальной Европой. По мнению Боссе, «европейскость» скорее образ мышления, а канадцы во многом унаследовали политическую и правовую систему Европы, а также демократические устремления.

    В то же время замдиректора Центра европейских реформ Иэн Бонд отметил, что доказать европейский статус Канады было бы крайне сложно. Он подчеркнул, что даже при формальном признании «европейскости» на пути вступления в ЕС возникнут серьезные экономические барьеры: Канаде придётся ввести таможенную границу с США и присоединиться к системе пошлин и ограничений на американский импорт, что, по словам Бонда, было бы «невероятно губительно с экономической точки зрения» и на долгие годы перевесило бы возможные плюсы членства.

    На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, на Украине и Черногория. Кроме того, статус кандидата имеет непризнанное Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канаде сгорел Музей наследия украинской культуры, индейцы из Монтаны подали иск против введенных США пошлин на товары из Канады, а сама Канада пожаловалась в ВТО на американские пошлины на автомобили и автозапчасти.

    Коментарии (0)
    22 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    МО Дании объявило о крупнейшей закупке судов для ВМС

    Стало известно о закупке Данией 25 кораблей на сумму 4 млрд крон

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Дании выделили крупную сумму на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.

    Как сообщает РИА «Новости», датское министерство обороны объявило о планах приобрести четыре судна, минные заградители и двадцать одно судно для национальной гвардии на сумму около четырех миллиардов датских крон, что эквивалентно примерно 608 млн долларов.

    В заявлении министерства подчеркивается, что также рассматривается возможность дальнейших инвестиций в противовоздушные фрегаты и дополнительные арктические корабли. Переговоры по последнему пункту ведутся с властями Фарерских островов и Гренландии.

    Глава датского министерства обороны Троельс Лунд Поульсен отметил: «Угрозы, с которыми мы сталкиваемся на море, сегодня иные и гораздо более серьезные, чем лишь несколько лет назад». Власти считают, что усилия по усилению флота продиктованы изменением международной военно-политической обстановки.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выделит Украине двадцать пятый пакет помощи на 6,7 млрд крон для закупки ПВО, артиллерии и поддержки ВВС в 2025-2027 годах, также Копенгаген отправил на Украину автомобили для военкоматов с датчиками отслеживания телефонов, которые поступят в Николаевскую область, а ранее власти страны намеревались инвестировать 15 млрд крон в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Коментарии (0)
    22 апреля 2025, 08:36 • Новости дня
    При взрыве газа в Махачкале пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инцидент с хлопком газовоздушной смеси произошел на последнем этаже панельного дома в Махачкале, пострадавших направили в ожоговый центр, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

    Взрыв газа в десятиэтажном жилом доме на улице Бейбулатова в Махачкале произошел на десятом этаже, передает РИА «Новости». В результате хлопка газовоздушной смеси, который обошелся без последующего возгорания, пострадали два человека. Оба были госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

    По информации МЧС, эвакуация жильцов дома не проводилась, а серьезных разрушений нет – выбиты только две оконные рамы, несущие конструкции не пострадали.

    В связи с произошедшим прокуратура Дагестана инициировала проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тверской области в результате взрыва газовых баллонов в «Газели» погиб водитель, в Тобольске при взрыве в жилом доме пострадали два человека, а в Белореченске власти приняли решение восстановить дом после аналогичного происшествия.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 09:47 • Новости дня
    Закачка газа в хранилища Европы достигла трехлетнего максимума

    В апреле объем закачки газа в ПХГ Европы превысил рекорд трех лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В европейских подземных хранилищах газа отмечен максимальный за три года уровень закачки, но общие запасы остаются значительно ниже прошлогодних значений.

    Суточные темпы закачки газа в подземные хранилища Европы достигли максимума с августа 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В апреле общий объем закачки газа стал самым высоким для этого месяца за последние три года. При этом уровень запасов по состоянию на апрель остается на 40% ниже, чем год назад, несмотря на активный импорт сжиженного природного газа (СПГ).

    На 21 апреля объем закачки газа составил 332 млн куб. м, отбор вырос до 22 млн куб. м, что на 12% ниже прошлогоднего уровня. Всего же в апреле объем топлива в хранилищах составляет 40,8 млрд куб. м – это лишь седьмой результат за всю историю наблюдений. Сейчас хранилища заполнены на 37,32%, что на 10,49 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и существенно уступает прошлогодним 62,25%.

    По расчетам, чтобы выполнить требование Еврокомиссии по заполнению хранилищ на 90% к 1 ноября, Европе нужно закачать не менее 61 млрд куб. м газа – почти на 50% больше, чем в прошлом году. Это может усилить рост цен на газ в регионе. Уже сейчас стоимость газа для Европы в апреле снизилась до примерно 416 долларов за тысячу кубометров против 467 долларов в марте.

    Отопительный сезон завершился 28 марта после 151 дня, за которые страны ЕС отобрали более 74 млрд куб. м газа – на 44% больше, чем в прошлом году. Нетто-отбор, то есть разница между закачкой и отбором, выросла на 54% и составила около 69 млрд куб. м.

    Импорт СПГ за отопительный сезон достиг почти 63 млрд куб. м – это третий по величине показатель в истории. В апреле импорт СПГ превышает показатели прошлого года на 22%, а загрузка мощностей регазификации достигла 60% от максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года, Газпром предупредил о риске опустошения европейских газовых хранилищ, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.

    Коментарии (0)
    22 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    В Раде признались в покупке российского газа через «Турецкий поток»

    Tекст: Александра Юдина

    Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил о закупках российского газа, поступающего в страну по европейскому маршруту через газопровод «Турецкий поток».

    По его словам, Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Кучеренко отметил, что на европейском газовом рынке действует принцип замещения, и невозможно точно определить, откуда поступает газ, который приобретает Киев.

    Газопровод состоит из двух ниток, одна из которых идет в Турцию, а другая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия в первом квартале увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 16%, он достиг объема 4,51 млрд кубометров.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС укрепить военную логистику без США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В условиях возможного отказа США от поддержки европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента.

    Европейские государства стремятся повысить независимость своих армий на фоне возможного отказа США участвовать в обороне Европы, пишет Politico.

    Страны ЕС начали реформу военной логистики, предполагающую модернизацию транспортных коридоров, портов и железнодорожных путей, чтобы обеспечить быстрое перемещение войск и техники без помощи американских сил.

    Как отметил литовский замминистра обороны Томас Годляускас, критически важные коридоры через Польшу и Литву строились с расчетом на постоянное участие США, однако теперь Европа вынуждена искать внутренние ресурсы.

    Бывший глава армии США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что уход Вашингтона может привести к замедлению и удорожанию переброски войск, а это чревато фатальными последствиями для обороны.

    Представители Евросоюза готовят новую стратегию по устранению инфраструктурных и бюрократических препятствий для военных перевозок. Комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас сообщил, что в ЕС определены около 500 инфраструктурных узких мест, которые планируется модернизировать ради повышения военной мобильности. По его словам, короткие и эффективные инвестиции предусматривают усиление мостов, расширение тоннелей, модернизацию портов и прокладку дополнительных железнодорожных путей.

    Несмотря на эти усилия, эксперты подчеркивают, что все проекты ЕС продолжают опираться на прежнюю модель, подразумевающую участие США, и в случае их ухода вся система может оказаться неэффективной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, Соединённые Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы, а евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к возможной новой войне, о чём заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»
    Европе предрекли критическую неспособность использовать войска без США
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Зарубишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств
    Авиакомпания Delta протестировала инновационное покрытие самолетов «акулья кожа»
    Суд приговорил Шляфмана к 13 годам по делу об убийстве Талькова
    Директора московской школы уволили после избиения школьника одноклассниками

    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе

    Дональд Трамп назвал главу ФРС «главным неудачником» и пригрозил ему увольнением. Это вызвало шок, так как всегда считалось, что пост главы федерального резерва независим от исполнительной власти. Если Трамп создаст такой прецедент впервые в истории, то доллар ждет катастрофическое падение. Это еще больше подорвет доверие к американской долларовой системе. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы

    Вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок. Причиной срыва переговоров стали слова Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон. Кому было выгодно такое развитие событий и как отреагирует Трамп, ранее угрожавший выходом США из переговоров? Подробности

    Перейти в раздел

    Советские телефоны получили вторую жизнь в зоне СВО

    В зоне СВО вновь востребованы проводные телефонные аппараты, которые активно применялись в годы давно минувших войн. Спрос настолько велик, что волонтеры переделывают стационарные кнопочные и дисковые телефоны, в ход идут даже музейные образцы. В каких случаях проводная связь остается незаменимой и в чем заключаются ее основные преимущества по сравнению с современными аппаратами? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бьется в попытках найти замену Америке

    «Страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она посылает сигнал администрации Белого дома – о том, что якобы ЕС вполне может обойтись и без торговли с Америкой, найти ей замену. На самом деле руководство Евросоюза хочет выдать желаемое за действительное, и вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............