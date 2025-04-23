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Греция заплатила за российский газ рекордную сумму за два года
Греция заплатила 227 млн евро за российский трубопроводный газ в феврале
Платежи Греции за российский трубопроводный газ в феврале 2025 года превысили отметку в 200 млн евро, достигнув максимума с декабря 2022 года.
Греция в феврале 2025 года оплатила поставки российского трубопроводного газа на сумму 227 млн евро, что стало максимальным показателем за более чем два года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.
Среди стран Евросоюза по объемам закупок российского газа лидировали Венгрия и Греция, в то время как Италия сократила импорт на 22% и заплатила 71 млн евро.
Оплата газа Словакией упала до исторического минимума – 141 тыс. евро. Однако, как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, поставки российского газа в страну через «Турецкий поток» существенно возросли. Это связано с прекращением транзита топлива через территорию Украины в Центральную Европу с 1 января, из-за чего Словакия теперь получает газ через Венгрию.
Всего за январь-февраль 2025 года страны Евросоюза заплатили за российский трубопроводный газ 1,4 млрд евро против 1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Венгрия, Греция, Словакия и Италия. Венгрия в этом году уже получила 2,3 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре 2024 года заплатила за российский газ рекордные 198 млн евро за два года. В январе страны ЕС в целом закупили российский газ на 1,9 млрд евро, что также стало максимальным показателем за аналогичный период, при этом на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.