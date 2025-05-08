В Кремле завершился торжественный прием по случаю 80-летия Победы

Путин назвал встречу с зарубежными лидерами очень хорошим днем

Tекст: Денис Тельманов

Торжественный прием в Кремле по случаю 80-летия Победы завершился, сообщает ТАСС. Владимир Путин лично попрощался со всеми гостями, пожал им руки и поблагодарил каждого за визит. Особое внимание президент уделил бразильскому лидеру Луису Инасио Луле да Силве, с которым обнялся на прощание.



Си Цзиньпин, председатель КНР, отметил, что вечер прошел очень хорошо. «Очень хорошая встреча, хороший вечер был», – сказал он. Путин ответил: «Спасибо, и день был очень хороший, очень насыщенный». С рядом других лидеров глава российского государства обменялся короткими репликами.

В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественном обеде в Кремле иностранным лидерам предложили традиционные блюда, включая пельмени с осетриной и борщ с телятиной. Путин во время обеда пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.